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В Китае слоны, ради которых эвакуировали 150 000 человек, возвращаются в заповедник: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 21:56
Слоны в Китае (Скриншот видео Youtube/New China TV)
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В Китае стадо слонов, которое около полутора лет странствовало по стране, возвращается в заповедник. Об этом сообщает BBC.

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За стадом из 14 азиатских слонов, которое ушло из заповедника в штате Юньнань 17 месяцев назад, наблюдали более 25 000 полицейских.

В Китае азиатские слоны относятся к охраняемым видам, поэтому за стадом, которое по непонятным причинам покинуло привычную среду обитания, внимательно наблюдали, используя для этого дроны и специальный транспорт.

Во время путешествия слонов с их маршрута пришлось эвакуировать более 150 000 человек.

За 17 месяцев стадо прошло около 500 км, по пути слоны бродили по полям, селам и городам, поедая урожай на миллионы долларов и разрушая здания.

По мере приближения стада к поселениям людей временно переселяли, чтобы предотвратить конфликт, поскольку местные жители пытались защитить свои посевы и дома.

Попытки остановить слонов и отправить обратно в заповедник Мэнъянцзы не увенчались успехом, но, в конце концов, стадо самостоятельно развернулось и двинулось домой.

В понедельник, что слоны пересекли реку Юаньцзян и продолжают двигаться на юг. Чтобы стадо следовало правильной тропой, защитники животных использовали электрические заборы, приманки-лакомства и искусственные дороги.

Азиатский слон – вымирающий вид. В Китае насчитывается всего около 300 диких слонов, которые в основном живут стадами на юге провинции Юньнань.

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Наталия Медведева
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слоны Китай животные
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