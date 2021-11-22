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"Ваш сын в плену". Мошенники придумали новую схему – звонят и пишут родителям военных

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 12:47
Иллюстративное фото: pixabay.com

Служба безопасности Украины предупреждает родителей военнослужащих об активизации мошенников, которые пишут или говорят по телефону: "Ваш сын в плену". Об этом написал в Facebook спикер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

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"Злоумышленники звонят по телефону преимущественно вечером или ночью. Они "играют" на эмоциях и используют факт неожиданности", – рассказывает он.

Преступники называют имя близкого человека, сообщают, что он попал в плен, и требуют заплатить. В СБУ просят граждан не реагировать на такие провокации, не расспрашивать подробности, не вступать в диалог, чтобы не стать объектом психологического давления.

Цель мошенников – воспользоваться паникой человека и заставить его перевести на банковскую карту указанную сумму. Могут попросить не отключать телефон, чтобы исключить возможность осуществить звонок и уточнить ситуацию у родственников.

В СБУ просят украинцев не паниковать, если им все же позвонили и сообщили, что близкий человек в плену. Можно уточнить информацию о военнослужащем: его полное имя, место прохождения службы. Желательно позвонить родственнику, который якобы находится в плену, и лично спросить информацию. Правоохранители напоминают, что без уточнения данных никогда не следует пересылать деньги неизвестным. Также важно немедленно обратиться в полицию или центр координации поиска пропавших без вести в зоне ООС по телефону (044) 255-84-35.

Для получения информации можно также обращаться на горячую линию СБУ, где обещают разобраться в ситуации и сохранить конфиденциальность.

  • В марте 2021 года СБУ разоблачила организованную группировку, которая похищала деньги граждан посредством несанкционированного вмешательства в электронную систему частного почтового оператора.
  • В августе этого же года в Харьковской области заключенные СИЗО с помощью поддельной страницы доставки торговой онлайн-площадки получали реквизиты банковских карточек и воровали с них деньги.
  • Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма от имени ПриватБанка якобы с выплатами за вакцинацию в размере 7000 грн.

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Яна Катасонова
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оос война мошенники военнослужащие
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