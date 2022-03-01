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Вчера стратегический бомбардировщик РФ выпустил 16 ракет по жилым районам Харькова

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 22:44

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец России Ту-22м3 вчера выпустил по Харькову 16 ракет. Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

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Отмечается, что боевой самолет РФ бил по мирным районам Харькова ракетами класса "воздух-земля" не пересекая границы. Он сделал четыре захода по курсу Беседино (Курская область)-Белгород и выпустил по городу 16 ракет.

В результате удара были разрушены многоэтажки, школы, другая инфраструктура города. По предварительным данным, погибли десятки харьковчан, в том числе дети.

Воздушные силы ВСУ зафиксировали это преступление против человечности с 19:07 до 19:51 28 февраля. Эти материалы в свое время обязательно передадут в Гаагу.

ВС ВСУ отметили, что сейчас сложно прикрывать небо в регионе, поскольку часть системы противовоздушной обороны уничтожена ударами баллистических и крылатых ракет российских оккупантов.

"Штурмовать город оккупанты не решаются, потому что гарантированно будут уничтожены, поэтому прибегли к воздушному терроризму, убивая мирных харьковчан", –добавили в ВС.

Вчера стратегический бомбардировщик РФ выпустил 16 ракет по жилым районам Харькова

 

Марк Сировой
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