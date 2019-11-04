Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Верующие не поделили церковь в Житомирской области: видео

Верующие не поделили церковь в Житомирской области: видео - Фото
Фото: depositphotos.com
04.11.2019, 15:54

Храм, на который претендуют прихожане ПЦУ и УПЦ МП, закрыт, пока проблема не решится в суде

В Калиновке Житомирской области из-за конфликта верующих Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата закрыт Свято-Покровский храм. Об этом сообщает областная Нацполиция.

3 ноября сторонники УПЦ пытались провести инвентаризацию ценностей в храме, но там проводили богослужение сторонники УПЦ МП и не пустили их. Так как договориться между собой у них не получилось, храм закрыли, пока вопрос не решится в судебном порядке.

Секретарь Житомирско-Овруцкой епархии ПЦУ протоиерей Павел Ядчишин написал в Facebook, что прихожане ПЦУ идут в свой храм, но им препятствуют люди, которых привезли представители Московского патриархата. 

Читайте также: 12 уголовных дел: под Ровно подрались верующие УПЦ МП и ПЦУ

Напишите нам
упц мп автокефалия пцу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 