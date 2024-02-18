Во Львове произошел взрыв на предприятии. Причину еще устанавливают, но это не ракеты

Взрыв во Львове произошел в ночь на 18 февраля в Железнодорожном районе возле улицы Антоновича

Фото: Максим Козицкий / Telegram

В ночь на воскресенье, 18 февраля, во Львове раздался взрыв и возник пожар на одном из местных предприятий, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

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"Пожар потушен. Жертв или пострадавших нет. На месте происшествия работали работники СБУ и Нацполиции. Причины взрыва и возгорания устанавливают", — рассказал он в Telegram.



Городской совет Львова уточнил, что взрыв произошел в Железнодорожном районе вблизи улицы Антоновича. Причиной возгорания не были российские ракеты.

Фото: Максим Козицкий / Telegram

На месте происшествия с утра работали пожарные. Площадь возгорания составляла около 400 кв. м.