У Львові стався вибух на підприємстві. Причину ще встановлюють, але це не ракети

Вибух у Львові стався у ніч проти 18 лютого в Залізничному районі біля вулиці Антоновича

Фото: Максим Козицький / Telegram

У ніч проти неділі, 18 лютого, у Львові пролунав вибух та виникла пожежа на одному з місцевих підприємств, повідомив голова обласної адміністрації Максим Козицький.

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"Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає. На місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють", – розказав він у Telegram.

Міська рада Львова уточнила, що вибух стався в Залізничному районі поблизу вулиці Антоновича. Причиною загоряння не були російські ракети.

Фото: Максим Козицький / Telegram

На місці події від ранку працювали пожежники. Площа загоряння становила приблизно 400 кв. м.