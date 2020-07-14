Во Львовской области ослабили карантин: что заработало

С сегодняшнего дня во Львовской области восстанавливают работу детские сады, общепит, развлекательные учреждения, места для отдыха

Сегодня, 14 июля, во Львовской области ослабили карантин, поскольку регион уже неделю держится в рамках параметров, определенных Минздравом: количество тестов, процент выявления случаев заболевания, количество мест в больницах. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает Укринформ.

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По словам Чемериса, с сегодняшнего дня во Львовской области восстанавливают работу детские сады, хостелы, санатории и базы отдыха, а также развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, учреждения культуры, кроме кинотеатров и театров.

Чиновник отметил, что мониторинговые группы будут проверять соблюдение всех правил работы в условиях карантина.

По данным Львовской ОГА, за последние сутки методом ПЦР на Львовщине подтверждено 147 новых случаев коронавируса, 80 заболевших госпитализированы, 70 человек находятся в реанимации, 19 пациентов на ИВЛ.

коронавируса, 80 заболевших госпитализированы, 70 человек находятся в реанимации, 19 пациентов на ИВЛ. За время эпидемии COVID-19 подтверждена у 7254 человек, умерли 188 больных, выздоровели 1142.

По состоянию на 14 июля в Украине лабораторно подтвержден 54 771 случай COVID-19 , за сутки выявлено 638 новых.

Наталия Медведева

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