Коронавирус. В шести областях нет новых заболевших: данные по регионам

В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях не выявили новых заболевших за прошедшие сутки

Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки выявили во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве. Об этом говорят данные дашборда Совета нацбезопасности и обороны.

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По данным Совета нацбезопасности и обороны, ни одного нового пациента COVID-19 не зафиксировали за сутки в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.

Динамика коронавируса по областям:

Львовская область – 7254 заболевших (147 за сутки);

Киев - 6350 (112);

Черновицкая - 5184 (23);

Ровенская - 4740 (43);

Закарпатская - 4055 (67);

Киевская - 3090 (22);

Волынская - 3080 (9);

Ивано-Франковская - 3127 (56);

Харьковская - 2723 (46);

Тернопольская - 2276 (16);

Винницкая - 2148 (26);

Одесская - 2258 (50);

Житомирская - 1542 (0);

Днепропетровская - 1146 (2);

Хмельницкая - 909 (1);

Донецкая - 764 (5);

Черкасская - 755 (1);

Кировоградская - 674 (0);

Запорожская - 622 (0);

Черниговская - 612 (4);

Николаевская - 487 (5);

Сумская - 341 (0);

Полтавская - 334 (0);

Херсонская - 204 (0);

Луганская - 95 (2).

Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 июля. В регионах могут усиливать ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Вчера в Одессе ужесточили карантин , несмотря на то, что ситуация в регионе позволяет его ослабить.

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Владислав Сердюк

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