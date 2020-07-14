Коронавирус. В шести областях нет новых заболевших: данные по регионам
В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях не выявили новых заболевших за прошедшие сутки
Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки выявили во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве. Об этом говорят данные дашборда Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным Совета нацбезопасности и обороны, ни одного нового пациента COVID-19 не зафиксировали за сутки в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.
Динамика коронавируса по областям:
Львовская область – 7254 заболевших (147 за сутки);
Киев - 6350 (112);
Черновицкая - 5184 (23);
Ровенская - 4740 (43);
Закарпатская - 4055 (67);
Киевская - 3090 (22);
Волынская - 3080 (9);
Ивано-Франковская - 3127 (56);
Харьковская - 2723 (46);
Тернопольская - 2276 (16);
Винницкая - 2148 (26);
Одесская - 2258 (50);
Житомирская - 1542 (0);
Днепропетровская - 1146 (2);
Хмельницкая - 909 (1);
Донецкая - 764 (5);
Черкасская - 755 (1);
Кировоградская - 674 (0);
Запорожская - 622 (0);
Черниговская - 612 (4);
Николаевская - 487 (5);
Сумская - 341 (0);
Полтавская - 334 (0);
Херсонская - 204 (0);
Луганская - 95 (2).
- Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 июля. В регионах могут усиливать ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.
- Вчера в Одессе ужесточили карантин, несмотря на то, что ситуация в регионе позволяет его ослабить.
Читайте также: Коронавирус. В мире снизилось число заболевших за сутки – данные по странам
Комментарии