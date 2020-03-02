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Во Львовской области произошла стрельба: погиб один человек - фото

Во Львовской области произошла стрельба: погиб один человек - фото - Фото
Фото: lv.npu.gov.ua
02.03.2020, 11:50

Жертвой стрельбы стала 22-летняя девушка, ранен мужчина, полиция проводит спецоперацию по задержанию подозреваемого

В городе Пустомыты Львовской области вечером 1 марта произошла стрельба, в результате погибла 22-летняя девушка и ранен 42-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным полиции, около 21.00 на улице Садовой 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, жительнице города Яворов, а также ранил очевидца события, который бросился на помощь девушке.

Злоумышленник скрылся на микроавтобусе Фольксваген Т5. На территории Львовской области ввели полицейскую операцию.

В лесном массиве между селами Навария и Поршна полицейские обнаружили микроавтобус, на котором скрылся мужчина.

Микроавтобус Фольксваген в лесу: фото

Фото: lv.npu.gov.ua

Следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса, мужчине грозит максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

В полиции сообщили приметы подозреваемого, который может быть вооружен.

  • 24 февраля в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

 

Арина Толина
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