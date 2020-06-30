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Во время заседания Криворожского горсовета умер чиновник

Во время заседания Криворожского горсовета умер чиновник - Фото
Александр Бризецкий (Фото: Жить в Днепре/Facebook)
30.06.2020, 16:49

Глава департамента регулирования градостроительной деятельности Криворожского горсовета Александр Бризецкий умер на заседании

Сегодня, 30 июня, во время сессии Криворожского городского совета умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий. Об этом сообщает в Facebook управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.

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Отмечается, что чиновник умер от остановки сердца.

Александр Бризецкий родился 25 марта 1956 года в селе Михайловка Запорожской области. Окончил Криворожский горнорудный институт.

С 1999 по 2003 годы работал заместителем мэра Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

С 2010 года и до сегодняшнего дня возглавлял управление земельных ресурсов, сейчас - департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета.

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