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"Восстановлению не подлежит". В Лисичанске не будет воды до конца войны – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 13:19
Разрушения в Луганской области (Фото - Facebook Сергея Гайдая)

Город Лисичанск Луганской области останется без воды до конца войны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Восстановлению не подлежит. Воды в Лисичанске уже не будет!" – написала глава ОВА.

Он сообщил, что сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны, так как ремонты на водоканале уже невозможны.

Гайдай отметил, что без воды сейчас также Рубежное, Попасная, Северодонецк – то есть почти все подконтрольные Украине города Луганской области. Водоканалы не работают.

Глава ОВА добавил, что еще есть населенные пункты, которые частично с водой, но власти не будут о них сообщать, потому что оккупанты могут этим воспользоваться.

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луганская область лисичанск Сергей Гайдай
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