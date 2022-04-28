"Восстановлению не подлежит". В Лисичанске не будет воды до конца войны – ОВА

Город Лисичанск Луганской области останется без воды до конца войны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Восстановлению не подлежит. Воды в Лисичанске уже не будет!" – написала глава ОВА.

Он сообщил, что сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны, так как ремонты на водоканале уже невозможны.

Гайдай отметил, что без воды сейчас также Рубежное, Попасная, Северодонецк – то есть почти все подконтрольные Украине города Луганской области. Водоканалы не работают.

Глава ОВА добавил, что еще есть населенные пункты, которые частично с водой, но власти не будут о них сообщать, потому что оккупанты могут этим воспользоваться.

Сегодня утром Гайдай сообщил, что в Лисичанске за сутки в результате обстрелов оккупантов уничтожены 13 домов.

За сутки в Луганской области погибли четыре человека.

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