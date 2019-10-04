Возле моста в Станице прошла акция: ОБСЕ сообщила детали

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В районе разрушенной части моста на линии разграничения прошла акция, участники которой требовали полного прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, 1 октября женщина во временно оккупированном Луганске и еще одна женщина в Северодонецке порознь рассказали о том, что они планируют провести видеопрезентацию вблизи разрушенной секции моста по случаю Международного дня ненасилия.

"2 октября наблюдатели видели, как две женщины прибыли из подконтрольных правительству районов на участок севернее разрушенной секции моста. Впоследствии из неподконтрольных правительству районов к ним присоединились еще две женщины и женщина-видеооператор с телестудии в Луганске", - отметили в ОБСЕ.

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Четыре женщины вместе давали интервью на камеру в течение примерно одного часа.

По их словам, они призывали к полному прекращению огня, усилению связей, в частности к восстановлению железнодорожного сообщения через линию соприкосновения.

"Они также подчеркнули необходимость увеличения количества контрольных пунктов въезда-выезда и создания безопасных участков для ожидания, а также доступа к санитарным помещениям и пунктам отдыха", - уточнили в пресс-службе.