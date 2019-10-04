Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Возле моста в Станице прошла акция: ОБСЕ сообщила детали

Возле моста в Станице прошла акция: ОБСЕ сообщила детали - Фото
Фото: Юрий Клименко/Facebook
04.10.2019, 09:51

В ОБСЕ уточнили, что акция состоялась 2 октября

В районе разрушенной части моста на линии разграничения прошла акция, участники которой требовали полного прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, 1 октября женщина во временно оккупированном Луганске и еще одна женщина в Северодонецке порознь рассказали о том, что они планируют провести видеопрезентацию вблизи разрушенной секции моста по случаю Международного дня ненасилия.

"2 октября наблюдатели видели, как две женщины прибыли из подконтрольных правительству районов на участок севернее разрушенной секции моста. Впоследствии из неподконтрольных правительству районов к ним присоединились еще две женщины и женщина-видеооператор с телестудии в Луганске", - отметили в ОБСЕ.

Читайте также: Линия разграничения. В Госпогранслужбе объяснили, что изменится

Четыре женщины вместе давали интервью на камеру в течение примерно одного часа.

По их словам, они призывали к полному прекращению огня, усилению связей, в частности к восстановлению железнодорожного сообщения через линию соприкосновения.

"Они также подчеркнули необходимость увеличения количества контрольных пунктов въезда-выезда и создания безопасных участков для ожидания, а также доступа к санитарным помещениям и пунктам отдыха", - уточнили в пресс-службе.

 

Напишите нам
акция станица луганская мост
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 