Вспышку COVID-19 зафиксировали в горсовете Львова

Внеочередную сессию Львовского горсовета перенесли

Пленарное заседание Львовского городского совета, которое планировалось на пятницу, 21 августа, отменили, поскольку среди депутатов и сотрудников выявили больных коронавирусом. Об этом сообщил в Facebook депутат горсовета Игорь Телишевский.

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По его словам, "инфицированных много", но точной цифры он не привел.

Пресс-служба горсовета сообщает, что 20 августа на коллегии было принято совместное решение о переносе сессии.

Такое предложение поддержал мэр Львова Андрей Садовый и главы фракций, которые принимали участие в заседании коллегии, которая, кстати, проходила онлайн.

Во Львовской области с начала эпидемии COVID-19 заразились 12 631 человек, умерли 344, выздоровели 551.

замглавы Минздрава Виктор Ляшко 20 августа заявил , что тем из украинцев, кто "не верит в коронавирус", следует пообщаться с врачами инфекционных отделений больниц, которые ежедневно спасают больных COVID-19, к примеру, во Львовской или Черновицкой областях.

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Арина Толина

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