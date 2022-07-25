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ВСУ уничтожили командный пункт спецназа армии РФ в Херсонской области – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 12:48
ВСУ уничтожили командный пункт спецназа армии РФ в Херсонской области – ОК
Наталья Гуменюк (Фото: скриншот видео)

Вооруженные Силы Украины остановили контрнаступление оккупантов в Херсонской области, а также в результате вчерашних авиационных ударов  уничтожили командно-наблюдательный пункт спецназовцев Росгвардии. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины в эфире телемарафона. 

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По ее словам, вчера оккупанты пытались провести в Бериславском районе Херсонской области контрнаступление по двум направлениям, но не имели успеха и были вынуждены отойти.

Гуменюк отметила, что российская армия отошла, вероятно, уже на крайний рубеж своей обороны, который укрепили железобетонными конструкциями. 

По словам Гуменюк, разглашать расстояния, на которых ведутся военные действие между ВСУ и оккупантами не будут, но, поскольку местность открытая, на юге применяется контрбатарейная тактика и идет дистанционная борьба с применением авиационных ударов. 

Гуменюк добавила, что в результате вчерашних авиационных ударов ВСУ был уничтожен командно-наблюдательный пункт спецподразделения Росгвардии и это "обезглавило" действия оккупантов.

"Это обезглавливание оккупантов создает определенную дезориентацию в рядах врага. В таких условиях наше продвижение может быть более эффективны", – добавила пресс-секретарь ОК "Юг".

По ее словам, ВСУ действительно продвигаются по Херсонском направлению, но информация об этом может быть обнародована только по результату их закрепления. 

  • 24 июля авиация Вооруженных Сил Украины атаковала пять опорных пунктов российских оккупантов в Херсонской области

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Наталия Фреик
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