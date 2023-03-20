UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ за сутки уничтожили 700 россиян, пять танков и девять артсистем: потери врага

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 08:32
ВСУ за сутки уничтожили 700 россиян, пять танков и девять артсистем: потери врага - Фото
Уничтоженные в Украине российские оккупанты (скриншот)

Армия России за 19 марта потеряла в Украине около 700 военных, 5 танков, 16 бронированных машин и девять артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 166 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 19 марта 2023-го включительно оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 165 610 (+700) военных,
→ танков – 3537 (+5),
→ боевых бронированных машин – 6869 (+16),
→ артиллерийских систем – 2577 (+9),
→ РСЗО – 507 (-),
→ средств ПВО – 270 (+2),
→ самолетов – 305 (-),
→ вертолетов – 290 (-),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1),
→ крылатых ракет – 907 (-),
→ кораблей/катеров – 18 (-),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5416 (+8),
→ спецтехники – 265 (+3).

Инфографика: Генштаб ВСУ
  • В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что эпицентром боевых действий по состоянию на 20 марта 2023-го остается Бахмут, а Силы обороны отразили 69 атак противника.

Читайте также: Генштаб ВСУ: Россия готовится бросить подкрепление под Угледар

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери сводка генштаб 19 марта 2023 года
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 