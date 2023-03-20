ВСУ за сутки уничтожили 700 россиян, пять танков и девять артсистем: потери врага

Армия России за 19 марта потеряла в Украине около 700 военных, 5 танков, 16 бронированных машин и девять артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 166 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года по 19 марта 2023-го включительно оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 165 610 (+700) военных,

→ танков – 3537 (+5),

→ боевых бронированных машин – 6869 (+16),

→ артиллерийских систем – 2577 (+9),

→ РСЗО – 507 (-),

→ средств ПВО – 270 (+2),

→ самолетов – 305 (-),

→ вертолетов – 290 (-),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1),

→ крылатых ракет – 907 (-),

→ кораблей/катеров – 18 (-),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5416 (+8),

→ спецтехники – 265 (+3).

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что эпицентром боевых действий по состоянию на 20 марта 2023-го остается Бахмут, а Силы обороны отразили 69 атак противника.

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Мілана Головань

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