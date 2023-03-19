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Генштаб ВСУ: Россия готовится бросить подкрепление под Угледар

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 06:49
Генштаб ВСУ: Россия готовится бросить подкрепление под Угледар - Фото
Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

В течение субботы, 18 марта, украинские военные отбили 83 атаки на пяти основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. Эпицентром боевых действий остается Бахмут, но Россия также готовится бросить подкрепление под Угледар. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Учитывая ситуацию, сложившуюся под Угледаром, военное российское руководство спешит направить подкрепление", – сообщил Генштаб.

По данным военных, с 13 марта в 37 отдельной мотострелковой бригаде (Бурятия) началось боевое слаживание подразделения "Шторм". Его готовят к отправке в Украину 24 марта.

Генштаб утверждает, что в бригаде большой некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных с лечения и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень довольствия. Отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избежать отправки в район ведения боевых действий.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили атаки противника в северной части города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григорьевка и Богдановка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз.

На Купянском и Лиманском направлениях противник также пытается прорвать оборону. Наступательные действия происходили в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменное и Спорное.

Андрій Водяний
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