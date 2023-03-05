Шойгу требует взять Угледар любой ценой, продолжаются бои за Бахмут – Генштаб
Основными направлениями наступления оккупантов остаются Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Шахтерское. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.
Военные предупреждают, что сохраняется значительная угроза российских ракетных ударов по всей территории Украины.
На Бахмутском направлении Россия продолжает не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ вели безуспешные наступления на Красногоровку, Каменку, Северное, Победу и Марьинку Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.
Как утверждает Генштаб, в высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте. Руководство минобороны страны-агрессора требует от своего командования на Угледарском направлении "взять город любой ценой", однако военнослужащие отказываются идти на штурм укрепленных позиций ВСУ без всякого обеспечения и подготовки.
Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, ракетные войска и артиллерии поразили два командных пункта противника.
- 28 февраля 2023 года генерал Сырский заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ПВК Вагнера.
- В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- 4 марта Силы обороны отразили более 130 атак россиян на пяти основных направлениях.
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