Шойгу требует взять Угледар любой ценой, продолжаются бои за Бахмут – Генштаб

Основными направлениями наступления оккупантов остаются Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Шахтерское. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Военные предупреждают, что сохраняется значительная угроза российских ракетных ударов по всей территории Украины.

На Бахмутском направлении Россия продолжает не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ вели безуспешные наступления на Красногоровку, Каменку, Северное, Победу и Марьинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

Как утверждает Генштаб, в высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте. Руководство минобороны страны-агрессора требует от своего командования на Угледарском направлении "взять город любой ценой", однако военнослужащие отказываются идти на штурм укрепленных позиций ВСУ без всякого обеспечения и подготовки.

Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, ракетные войска и артиллерии поразили два командных пункта противника.

4 марта Силы обороны отразили более 130 атак россиян на пяти основных направлениях.

Сергій Бережний

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