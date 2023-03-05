UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шойгу требует взять Угледар любой ценой, продолжаются бои за Бахмут – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 18:31
Шойгу требует взять Угледар любой ценой, продолжаются бои за Бахмут – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Основными направлениями наступления оккупантов остаются Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Шахтерское. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

Военные предупреждают, что сохраняется значительная угроза российских ракетных ударов по всей территории Украины.

На Бахмутском направлении Россия продолжает не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов. 

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ вели безуспешные наступления на Красногоровку, Каменку, Северное, Победу и Марьинку Донецкой области. 

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

Как утверждает Генштаб, в высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте. Руководство минобороны страны-агрессора требует от своего командования на Угледарском направлении "взять город любой ценой", однако военнослужащие отказываются идти на штурм укрепленных позиций ВСУ без всякого обеспечения и подготовки.

Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, ракетные войска и артиллерии поразили два командных пункта противника.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ война бахмут сводка генштаб сводка генштаба Угледар
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 