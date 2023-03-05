Генштаб: Силы обороны отразили более 130 атак в сутки. РФ продолжает штурм Бахмута

Силы обороны в течение субботы, 4 марта, отразили более 130 атак россиян на пяти основных направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба.

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"Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отбито более 130 атак противника на указанных направлениях", – рассказали военные.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг продолжает попытки окружить город Бахмут. За прошедшие сутки украинские военные отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Ивановское и Бахмут.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник атаковал, но без успеха, позиции вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Победа.

На Угледарском направлении, по данным Генштаба, сейчас используется российский казачий батальон "Степ/Тигр", командование которого недовольно руководством вооруженных сил РФ и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии. По мнению Генштаба, это свидетельствует о потере оккупантами контроля над так называемыми "казачьими батальонами".

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

По данным Генштаба в Новой Каховке оккупанты разместили средства противовоздушной обороны среди жилых кварталов города, по сути используя гражданское население как живой щит.

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Андрій Водяний

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