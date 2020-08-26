"Вы хотите убить бизнес?". В Коломые люди протестуют из-за "красной" зоны карантина – фото

Под горсоветом собрались представители учреждений общественного питания и отдыха

Сегодня в Коломые люди вышли на акцию протеста против ограничений, установленных "красной" зоной карантина. Об этом сообщает местное издание Gk-press.if.ua.

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Под горсоветом собрались представители учреждений общественного питания и отдыха.

"Из-за предыдущих ограничений мы уже имеем колоссальные убытки. И это касается не только владельцев, но и их работников. Мы только вышли на определенные докарантинные показатели и нас снова закрывают. Мы не готовы. Вы хотите убить бизнес? Вы хотите убить экономику? Я считаю, что это неправильно", - отметила одна из участниц протеста.

Участники акции пытались пообщаться с мэром Игорем Слюзар, однако тот не ответил на их просьбу, и ссылаясь на то, что нужно проводить сессию.

Протестующие перекрыли дорогу перед городской ратушей и ожидают решений сессии.

8321. По данным на 26 августа, за минувшие сутки в Ивано-Франковской области заболели коронавирусом 167 человек, с начала эпидемии -

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Арина Толина

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