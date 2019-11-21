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Выпустят комикс о собаке, которая искала мины на Донбассе: фото

Выпустят комикс о собаке, которая искала мины на Донбассе: фото - Фото
Фото: flickr МИД Литвы
21.11.2019, 09:49

Комикс будут публиковать на официальных страницах полиции Полтавской области

Полиция Полтавской запускает новый образовательно-информационный проект для детей и родителей - комикс о служебной овчарке Гере, которая искала взрывчатку на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Главная героиня комикса откроет читателю собственный "мир", в котором много места для новых друзей, интересных приключений, забавных моментов", - отметили в пресс-службе.

В Instagram полиции уточнили, что Гера вместе с напарником Назаром искала взрывоопасные предметы на востоке страны.

Фото: pl.npu.gov.ua

Комикс будут публиковать на официальных страницах областной полиции.

  • 13 ноября сообщалось, что, по данным ООН, в результате российской агрессии на Донбассе в октябре погибли двое гражданских, еще 10 были ранены.
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полиция Донбасс мины комикс овчарка Гера фото
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