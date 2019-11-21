Выпустят комикс о собаке, которая искала мины на Донбассе: фото

Фото: flickr МИД Литвы

Полиция Полтавской запускает новый образовательно-информационный проект для детей и родителей - комикс о служебной овчарке Гере, которая искала взрывчатку на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Главная героиня комикса откроет читателю собственный "мир", в котором много места для новых друзей, интересных приключений, забавных моментов", - отметили в пресс-службе.

В Instagram полиции уточнили, что Гера вместе с напарником Назаром искала взрывоопасные предметы на востоке страны.

Фото: pl.npu.gov.ua

Комикс будут публиковать на официальных страницах областной полиции.