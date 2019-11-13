В ООН назвали число жертв среди гражданских на Донбассе в октябре

Украинский патруль на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)

В результате российской агрессии на Донбассе в октябре погибли двое гражданских, еще 10 были ранены. Об этом сообщила мониторинговая миссия ООН по правам человека.

В миссии уточнили, что трое мужчин и женщина были ранены в результате обстрелов на оккупированной территории Донецкой области. Остальные жертвы получили ранения из-за минных инцидентов и обращения с взрывоопасными предметами. Два человека погибли. Смертельные случаи зафиксировали на подконтрольной украинской власти территории, ранения - на оккупированной боевиками.

С начала года, говорят в ООН, на Донбассе зафиксировано 155 случаев гибели или ранений гражданских: 25 погибших и 130 раненых. "Это на 40% меньше, чем за тот же период 2018 года. Это – самое меньшее количество потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта", - сказано в сообщении.

Всего за годы агрессии РФ в зоне ООС погибли 3345 гражданских, сообщают в мониторинговой миссии.

Ранее на Донбассе российские гибридные войска обстреляли грузовик с украинскими военными - есть раненные.

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