Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Донбассе боевики обстреляли грузовик с военными: фото

На Донбассе боевики обстреляли грузовик с военными: фото - Фото
Фото: censor.net.ua
11.11.2019, 10:07

В штабе операции объединенных сил не стали сообщать подробности обстрела

Четверо военных, которые 10 ноября получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков, госпитализированы, по состоянию на сегодня угрозы их жизни нет. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил.

"Их отвезли в лечебное учреждение", - отметили в штабе.

Фото: censor.net.ua

В штабе ООС отказались сообщить какие-либо детали, в частности, не уточнив, на каком направлении произошел обстрел.

По информации Цензор.Нет, террористы обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой вблизи села Новогнатовка. 

Всего было сделано два пуска ракет, поврежден грузовик.

  • 6 октября сообщалось, что в Донбассе погиб украинский военный.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: ноябрь 2019 года

 

Напишите нам
обстрел фото птур новогнатовка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 