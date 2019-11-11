На Донбассе боевики обстреляли грузовик с военными: фото

Фото: censor.net.ua

Четверо военных, которые 10 ноября получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков, госпитализированы, по состоянию на сегодня угрозы их жизни нет. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил.

"Их отвезли в лечебное учреждение", - отметили в штабе.

Фото: censor.net.ua

В штабе ООС отказались сообщить какие-либо детали, в частности, не уточнив, на каком направлении произошел обстрел.

По информации Цензор.Нет, террористы обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой вблизи села Новогнатовка.

Всего было сделано два пуска ракет, поврежден грузовик.

6 октября сообщалось , что в Донбассе погиб украинский военный.

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