На Донбассе боевики обстреляли грузовик с военными: фото

Четверо военных, которые 10 ноября получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков, госпитализированы, по состоянию на сегодня угрозы их жизни нет. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил.
"Их отвезли в лечебное учреждение", - отметили в штабе.
Фото: censor.net.ua
В штабе ООС отказались сообщить какие-либо детали, в частности, не уточнив, на каком направлении произошел обстрел.
По информации Цензор.Нет, террористы обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой вблизи села Новогнатовка.
Всего было сделано два пуска ракет, поврежден грузовик.
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