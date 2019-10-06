Боевики продолжают обстрелы в Донбассе: погиб украинский боец

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В течение текущих суток боевики в Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, в понедельник, 7 октября, начнется разведение сил в районе Золотого и Петровского.

В МВД заверяют, что смогут обеспечить безопасность в Золотом и Катериновке после отвода войск.