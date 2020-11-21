"Взрыва не было". В военном госпитале Львова опровергли информацию об аварии

В больнице уверяют, что причиной аварии стала трещина в кислородной системе, но при этом никто не пострадал

Львовский областной военный госпиталь опровергнул вчерашнюю информацию о взрыве. Ничего такого не было, просто из-за трещины вышла из строя система кислородного снабжения, сообщается на странице госпиталя в Facebook.

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"Взрыва не было. Причиной поломки стала треснутая пластина", – говорится в сообщении. Потерпевших среди персонала и пациентов не было, и уже к половине первого ночи эвакуация пациентов была прекращена, а подача кислорода – восстановлена.

Также на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они помогли опломбировать наконечники пластины газификатора кислородной станции. Во время ремонта пациенты госпиталя были переведены на резервное кислородное снабжение из баллонов.

Вчера мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в Винниках, подо Львовом, в областном военном госпитале взорвался баллон с кислородом, проводится эвакуация пациентов.

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Дарья Мостовая

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