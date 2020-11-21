"Взрыва не было". В военном госпитале Львова опровергли информацию об аварии
В больнице уверяют, что причиной аварии стала трещина в кислородной системе, но при этом никто не пострадал
Львовский областной военный госпиталь опровергнул вчерашнюю информацию о взрыве. Ничего такого не было, просто из-за трещины вышла из строя система кислородного снабжения, сообщается на странице госпиталя в Facebook.
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"Взрыва не было. Причиной поломки стала треснутая пластина", – говорится в сообщении. Потерпевших среди персонала и пациентов не было, и уже к половине первого ночи эвакуация пациентов была прекращена, а подача кислорода – восстановлена.
Также на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они помогли опломбировать наконечники пластины газификатора кислородной станции. Во время ремонта пациенты госпиталя были переведены на резервное кислородное снабжение из баллонов.
- Вчера мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в Винниках, подо Львовом, в областном военном госпитале взорвался баллон с кислородом, проводится эвакуация пациентов.
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