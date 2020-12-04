За 600 гривень в день. В Запорожье женщина сдавала сына в аренду для попрошайничества
В Запорожье полиция задержала 53-летнюю женщину, которая якобы отдавала сына заниматься попрошайничеством. Предполагается, что денежное вознаграждение за "аренду" ребенка составляло 600-700 грн/день, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Правоохранители задержали женщину, когда та якобы уже отправила своего 12-летнего сына со "знакомым" – мальчик должен был выпрашивать деньги на улицах города.
Полицейские задокументировали факт получения 600 грн и задержали женщину. Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 УК (торговля несовершеннолетним его родителями), максимальная санкция по которой составляет до 15 лет лишения свободы.
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