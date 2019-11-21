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За 6,1 млн. в Харькове купили домик Деда Мороза

За 6,1 млн. в Харькове купили домик Деда Мороза - Фото
Домик Деда Мороза, который стоял на площади Свободы в прошлом году (фото - Харьковский антикоррупционный центр/Facebook)
21.11.2019, 10:55

Площадь домика – 170 квадратных метров

На площади Свободы в Харькове установят домик Деда Мороза стоимостью 6,1 млн гривень. Об этом сообщает в Facebook Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на информацию о покупке на портале ProZorro.

Согласно договору, СКП Харьковзеленстрой купил домик площадью 170 квадратных метров у ООО Мгрупп. В горсовете утверждают, что новый домик будет лучше, чем предыдущий, и прослужит харьковчанам 10-15 лет. В то же время, по условиям договора, подрядчик дает на него гарантию на год.

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Харьков дед мороз площадь свободы домик
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