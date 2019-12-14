Задержали банду во время нападения на дом предпринимателя: фото

Фото: npu.gov.ua

13 декабря сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа в одном из сел Киевской области задержали четырех человек во время нападения на дом предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции уточнили, что после разоблачения злоумышленники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты. Пострадавших нет.

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"Около 19:00 в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, которое впоследствии применили, лицо скрывали под балаклавой, а одеты были в специальные тактические костюмы", - отметили в пресс-службе.

Фото: npu.gov.ua

Начальник полиции Житомирской области Сергей Крупей уточнил, что полицейские фиксировали действия данной группировки в течение определенного периода, поскольку были основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений.

Фото: npu.gov.ua

Задержанные - неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему - 43 года, а самому молодому- по 31. У них изъяли оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома. Они сейчас находятся под стражей.

Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

Согласно законодательству предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.