"Закрыть окна". В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха – рекомендации

Вероятной причиной этого КГГА называет пожары в экосистеме области

Киев (Фото: Depositphotos)

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха – вероятно, из-за пожаров в области, сообщила городская государственная администрация столицы.

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О временном ухудшении воздуха КГГА сообщила в 20:00 – было зафиксировано повышение концентрации пыли.

Вероятной причиной этого власти называют пожары в экосистеме Киевской области.

КГГА рекомендует делать следующее до улучшения ситуации:

→ закрыть окна;

→ ограничить пребывание на улице;

→ пить много воды;

→ включить воздухоочиститель на максимум (если он у вас есть).

За состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном можно следить на сайте КГГА или в приложении "Киев Цифровой".

На момент публикации в столице все еще фиксировалось ухудшение состояния воздуха:

Скриншот с сайта asm.kyivcity.gov.ua

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