"Закрыть окна". В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха – рекомендации
В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха – вероятно, из-за пожаров в области, сообщила городская государственная администрация столицы.
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О временном ухудшении воздуха КГГА сообщила в 20:00 – было зафиксировано повышение концентрации пыли.
Вероятной причиной этого власти называют пожары в экосистеме Киевской области.
КГГА рекомендует делать следующее до улучшения ситуации:
→ закрыть окна;
→ ограничить пребывание на улице;
→ пить много воды;
→ включить воздухоочиститель на максимум (если он у вас есть).
За состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном можно следить на сайте КГГА или в приложении "Киев Цифровой".
На момент публикации в столице все еще фиксировалось ухудшение состояния воздуха:
Утром 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха. В КГГА советовали воздержаться от проветривания помещения и не находиться долго на улице.
Аналогичная ситуация с воздухом в Киеве наблюдалась в начале и середине сентября – тоже из-за пожаров в экосистеме.
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