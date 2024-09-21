"Закрити вікна". У Києві знову погіршився стан повітря – рекомендації

Імовірною причиною цього КМДА називає пожежі в екосистемі області

Київ (Фото: Depositphotos)

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря – ймовірно, через пожежі в області, повідомила міська державна адміністрація столиці.

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Про тимчасове погіршення повітря КМДА повідомила о 20:00 – було зафіксовано підвищення концентрації пилу.

Імовірною причиною цього влада називає пожежі в екосистемі Київської області.

КМДА рекомендує робити наступне до поліпшення ситуації:

→ закрити вікна;

→ обмежити перебування на вулиці;

→ пити багато води;

→ увімкнути очищувач повітря на максимум (якщо він у вас є).

За станом атмосферного повітря та радіаційним фоном можна слідкувати на сайті КМДА або у застосунку "Київ Цифровий".

На момент публікації у столиці все ще фіксувалося погіршення стану повітря:

Скриншот з сайту asm.kyivcity.gov.ua

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