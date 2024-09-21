"Закрити вікна". У Києві знову погіршився стан повітря – рекомендації
У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря – ймовірно, через пожежі в області, повідомила міська державна адміністрація столиці.
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Про тимчасове погіршення повітря КМДА повідомила о 20:00 – було зафіксовано підвищення концентрації пилу.
Імовірною причиною цього влада називає пожежі в екосистемі Київської області.
КМДА рекомендує робити наступне до поліпшення ситуації:
→ закрити вікна;
→ обмежити перебування на вулиці;
→ пити багато води;
→ увімкнути очищувач повітря на максимум (якщо він у вас є).
За станом атмосферного повітря та радіаційним фоном можна слідкувати на сайті КМДА або у застосунку "Київ Цифровий".
На момент публікації у столиці все ще фіксувалося погіршення стану повітря:
Вранці 20 вересня у Києві погіршився стан повітря. У КМДА радили утриматися від провітрювання приміщення й не перебувати довго на вулиці.
Аналогічна ситуація з повітрям у Києві спостерігалась на початку і в середині вересня – теж через пожежі в екосистемі.
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