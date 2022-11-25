Запорожье под ракетным ударом. Россияне повторно обстреляли пригород

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Утром 25 ноября в Запорожье снова, как и накануне вечером, прогремели взрывы: российские оккупанты ударили ракетой по пригороду областного центра. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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"Российские выродки в который раз за сутки попали ракетой по пригороду Запорожья. Обстоятельства выясняются. Подробности со временем", – написал он в Telegram.

Новость будет дополнена информацией с ее поступлением.

Старух показал позднее снимки разрушенной СТО рядом с больницей, куда вечером пришелся ракетный удар россиян:

"Здесь, к счастью, тоже обошлось без жертв", – добавил чиновник.

Чаще всего россияне обстреливают Запорожье из РСЗО или зенитно-ракетных комплексов С-300, которые бьют относительно недалеко. Потому время подлета реактивных снарядов/зенитных ракет – считанные минуты в случае с Запорожьем, Харьковом, Николаевом и другими населенными пунктами недалеко от линии фронта или государственной границы со страной-оккупантом РФ.

Вечером 24 ноября враг ударил рядом с больницей на окраине Запорожья.

Євген Пилипенко

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