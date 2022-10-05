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Запорожье подверглось российской атаке кассетными "Искандерами", ПВО сбила ракету – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 09:33
Запорожье подверглось российской атаке кассетными
Запорожье (скриншот из видео Александр Кохтов, YouTube)
дополнено

5 октября вскоре после 09:00 утра российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил глава областной военной-гражданской администрации Александр Старух.

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"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО", – без подробностей написал он в соцсетях.

ОБНОВЛЕНО в 10:05. Глава области уточнил, что враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города: разрушениям подверглись объекты инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется.

ОБНОВЛЕНО в 11:45. Старух показал фото фрагментов ракеты "Искандер-К" – именно их РФ использовала в утренней атаке: "Одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом. Обломки упали в разных частях Запорожья. Ни в коем случае нельзя их трогать, они опасны! Если бы эта ракета попала в цель, разрушения были бы значительно масштабнее".

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

Сейчас Россия почти ежедневно бьет ракетами (преимущественно из ЗРК С-300) по Николаеву, Запорожью, Харькову и другим прифронтовым городам и поселкам. С осени к ракетным ударам враг подключил барражирующие боеприпасы Shahed-136.

Євген Пилипенко
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война ракетный удар Запорожье
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