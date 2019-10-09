"Застряли" на 22 метрах: с канатной дороги спасали людей - фото

Фото: dozor.kharkov.ua

Специалисты и курсанты Национального университета гражданской защиты провели учения на подвесной канатной дороге в центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Харькове. Об этом сообщают местные СМИ.

Будущие спасатели трех курсов факультетов оперативно-спасательных сил и пожарной безопасности, слушатели магистратуры под руководством преподавателей провели эвакуацию четырех пострадавших из двух кабинок, которые в результате имитированной непредсказуемой остановки аттракциона оказались на высоте 22 метра.

Подвесная канатная дорога - старейший аттракцион парка Горького.

Ему 46 лет. Длина маршрута - 1385 метров, которые можно преодолеть за 18 минут.

В это время пассажир поднимается на высоту от 8 до 26 метров над землей.