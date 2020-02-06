Зеленский назначил главой Львовской ОГА Козицкого: кто он

Максим Козицкий (скриншот видео Innovative Business Centre, YouTube)

Президент Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской облгосадминистрации. Президент представил его во время рабочей поездки во Львовскую область.

По данным львовского издания Твоє Місто, Козицкий руководил энергетической компанией "Эко-Оптима", которая работает в сфере зеленой энергетики. В частности, она открыла две ветреные электростанции в Старосамборском районе области. Также Козицкий возглавляет занимается строительством солнечных электростанций во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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В 2015 году баллотировался в Львовский облсовет от Самопомощи, однако не прошел. Был членом партии Фронт перемен.

В декларации за 2018 год задекларировал около 1 432 000 гривень дохода. Источники: зарплата по основному месту работы и работы по совместительству, проценты, сдача имущества в аренду и отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав. Доход жены – около 189 000 гривень.

Козицкий владеет двумя квартирами во Львове, парковочным помещением и автомобилем Volkswagen Touareg. Жена ездит на Mazda CX-5.

На счетах Козицкого хранятся €48 000, $83 500 и 350 000 гривень.

Кандидатура Козицкого рассматривалась Зеленским еще летом 2019-го, когда президент на своей странице в Facebook предложил подписчикам помочь ему с выбором из трех кандидатур.



26 декабря Зеленский уволил главу Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской - Игоря Бондаренко.

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