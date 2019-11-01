Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА: фото

Андрей Прокопенко (Фото: Черниговская ОГА)

Президент Владимир Зеленский назначил главу Черниговской облгосадминистрации - им стал Андрей Прокопенко. Об этом идет речь в указе президента, подписанном 31 октября.

Другим документом Зеленский освободил Наталью Романову от исполнения обязанностей главы ЧОГА.

В пресс-службе Черниговской ОГА сообщили, что представлял нового руководителя региона заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. Прокопенко заявил, что сейчас изучает три основных направления, которые помогут обеспечить изменения в области. Это, по его словам, создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала и борьба с коррупцией.

Фото: Черниговская ОГА

Новый глава Черниговской области родился в 1982 году. Высшее образование получил в Киевском университете имени Тараса Шевченко на философском факультете. Работал в нефтятой компании ТНК-BP советником вице-президента и руководителем департамента. Имеет собственную компанию Прокопенко и партнеры, которая занимается политическим консалтингом, коммуникациями и менеджментом избирательных кампаний.

Прокопенко был депутатом Черниговского облсовета седьмого созыва, а на прошедших парламентских выборах возглавлял штаб Слуги народа в Одесской области.

28 октября правительство согласовало кандидатуры главы пяти облгосадминистраций.

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