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Зеленский создал военную администрацию для пока оккупированных Олешек

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 17:51
Зеленский создал военную администрацию для пока оккупированных Олешек - Фото
Фото: НТА

Президент Владимир Зеленский создал военную администрацию во временно оккупированном россиянами городе Олешки Херсонской области. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Мероприятия, связанные с учреждением военной администрации, поручено провести Генштабу Вооруженных Сил Украины и Херсонской облгосадминистрации.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Отдельным распоряжением Зеленский назначил главу Олешковской ГВА. Эту должность заняла Татьяна Гасаненко – первая заместительница городского головы Олешек Евгения Рыщука.

Зеленский создал военную администрацию для пока оккупированных Олешек

В 2017-2019 годах Гасаненко возглавляла Голопристанскую районную государственную администрацию, была депутатом Херсонского облсовета предыдущего созыва.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский Херсонская область Олешки военная администрация татьяна гасаненко
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