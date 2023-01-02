Зеленский создал военную администрацию для пока оккупированных Олешек
Президент Владимир Зеленский создал военную администрацию во временно оккупированном россиянами городе Олешки Херсонской области. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
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Мероприятия, связанные с учреждением военной администрации, поручено провести Генштабу Вооруженных Сил Украины и Херсонской облгосадминистрации.
Указ вступил в силу со дня опубликования.
Отдельным распоряжением Зеленский назначил главу Олешковской ГВА. Эту должность заняла Татьяна Гасаненко – первая заместительница городского головы Олешек Евгения Рыщука.
В 2017-2019 годах Гасаненко возглавляла Голопристанскую районную государственную администрацию, была депутатом Херсонского облсовета предыдущего созыва.
- В декабре Зеленский создал военную администрацию для Новой Каховки, еще одного временно оккупированного города в Херсонской области на левом берегу Днепра.
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