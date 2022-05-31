Армия России ночью нанесла ракетный удар по Славянску: минимум трое погибших – фото, видео

Армия России ночью нанесла ракетный удар по Славянску, погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По его словам, в результате ночного ракетного удара в Славянске трое людей погибли, шестеро ранены, повреждены школа и семь многоэтажек.

Сейчас продолжаются спасательные работы, говорить о точном количестве жертв и пострадавших можно будет после их завершения, отметил Кириленко.

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Глава ОВА подчеркнул, что безопасных мест в Донецкой области нет, и призвал местных жителей эвакуироваться.

"Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди… Путин ведет войну на уничтожение украинцев", – написал он.

По данным Генштаба ВСУ, на Славянском направлении россияне бросили усилия на удержание рубежей и маршрутов обеспечения, пытаются создать условия для дальнейшего наступления.

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