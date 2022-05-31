РФ готовится к наступлению на Слобожанщине, идут бои на Донбассе: сводка Генштаба ВСУ

Российская армия готовится к наступлению на Слобожанском направлении, пытается полностью захватить Северодонецк, обстреливает гражданскую инфраструктуру, проводит перегруппировки и пытается восполнить потери. На Донбассе продолжаются бои. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанское направление

Враг готовится к наступлению, изучает вероятные пути выдвижения, поставок вооружения, военной техники и средств из РФ. Россияне обстреливает гражданскую инфраструктуру. На Харьковском направлении активных боевых действий они не вели.

На Славянском – россияне бросили усилия на удержание рубежей и маршрутов обеспечения, пытаются создать условия для дальнейшего наступления. Неудачно штурмовали в районе Долгенького – отошли на ранее занятые позиции.

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Донбасс

Враг ведет обстрелы по всей линии столкновения, основные усилия бросил на захват Северодонецка, активно использует средства РЭБ.

На Лиманском направлении проводит перегруппировку и подготовку к наступлению, пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения, но отошел после потерь. На Северодонецком – ведет штурмовые действия в районах Северодонецка и Тошковки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском – боевые действия идут в районах Золотого, Камышевахи, Ныркового, Берестового, Доломитного, Покровского, враг успеха не имеет. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ пытается усилить группировку, восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники, ведет воздушную разведку, нанесла авиаудары в районах Малой Токмачки и Новоандреевки.

Юг

На Южнобугском направлении – РФ не проводила активных боевых действий, обстреливала гражданские объекты в населенных пунктах. На Бессарабском – нет существенных изменений в положении российских войск в Приднестровье.

Север

Армия Беларуси сосредоточила усилия на охране границы, инженерном оборудовании позиций, разведке, боевой подготовке, есть угроза ракетных и авиационных ударов из РБ. Российские военные обстреливали из минометов приграничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

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Марк Сировой

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