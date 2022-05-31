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Следующие несколько недель будут определяющими – топгенерал США о войне в Украине

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 07:09
Следующие несколько недель будут определяющими – топгенерал США о войне в Украине - Фото
Марк Милли (Фото: Fox News)

Следующие несколько недель в Украине станут определяющими. От того, как сложатся боевые действия на Донбассе, может зависеть результат всей войны, считает американский генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США.

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"Сейчас на Донбассе продолжаются значительные боевые действия между украинскими и российскими силами. Как сложится ситуация в течение следующих нескольких недель, в значительной степени определит дальнейшее развитие", — сказал Милли в интервью Fox News.

Он считает, что следствием битвы за Донбасс может стать как переход к позиционной войне, так и уверенная победа одной из сторон.

Но, по его мнению, самым логичным выходом из войны могли бы стать мирные переговоры, учитывая значительные потери с обеих сторон.

"Это очень серьезная война с высоким потреблением ресурсов с обеих сторон, поэтому я считаю ее завершение путем переговоров было бы логичным. Но обе стороны должны сделать это самостоятельно", — сказал Милли.

  • 30 мая представитель Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что бои на востоке Украины достигли максимальной интенсивности. Огонь ведется вдоль всей линии соприкосновения, и одновременно идет штурм на нескольких направлениях.
  • Оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей является для России "безусловным приоритетом", заявил 29 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Андрей Водяный
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США война Марк Милли
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