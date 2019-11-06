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06.11.2019, 10:22

"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото

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"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото
"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото
"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото

Основой экспозиции стали личные вещи погибших на Донбассе украинских военных

Выставка "Блокпост памяти", посвященная событиям гибридной войны в Донбассе, открылась в помещении военно-исторического музея оперативного командования Юг. Об этом сообщает Думская.

Основой экспозиции стали личные вещи солдат, собранные волонтерами миссии Эвакуация- 200 при поиске и транспортировке тел погибших с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Организатор выставки, сотрудник национального военно-исторического музея Украины, руководитель поисковой группы Эвакуация-200 Павел Нетесов отметил, что выставка разделена на две части.

"В одних ящиках предметы, которые мы собирали на поле боя. Вторая часть — личные вещи, которые передали нам родные и близкие тех парней, которых мы вернули домой. Каждая вещь, которую вы здесь видите - это доказательства. Она имеет свою фото- и видеофиксацию места, где была найдена и связана с людьми, которые погибли в 2014 году и гибнут до сих пор", - уточнил он.

Выставка будет работать в течение двух месяцев.

Фото: dumskaya.net

  • 3 ноября сообщалось, что в результате агрессии России на Донбассе погибли более 3300 мирных жителей.

 

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Теги: война, Донбасс, одесса, фото, выставка
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