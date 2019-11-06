"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото

Выставка "Блокпост памяти", посвященная событиям гибридной войны в Донбассе, открылась в помещении военно-исторического музея оперативного командования Юг. Об этом сообщает Думская.

Основой экспозиции стали личные вещи солдат, собранные волонтерами миссии Эвакуация- 200 при поиске и транспортировке тел погибших с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Организатор выставки, сотрудник национального военно-исторического музея Украины, руководитель поисковой группы Эвакуация-200 Павел Нетесов отметил, что выставка разделена на две части.

"В одних ящиках предметы, которые мы собирали на поле боя. Вторая часть — личные вещи, которые передали нам родные и близкие тех парней, которых мы вернули домой. Каждая вещь, которую вы здесь видите - это доказательства. Она имеет свою фото- и видеофиксацию места, где была найдена и связана с людьми, которые погибли в 2014 году и гибнут до сих пор", - уточнил он.

Выставка будет работать в течение двух месяцев.

Фото: dumskaya.net