Сильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортаж

В Одессе на ул. Троицкой, 26 продолжается пожар в памятнике архитектуры - доме 1914 года постройки, в котором, в частности, размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает Думская.

Площадь пожара ориентировочно составляет 2000 квадратных метров, эвакуировали 40 человек. Продолжается ликвидация пожара.

По данным издания, есть угроза обрушения крыши, с четвертого этажа выпрыгнули четыре человека, позже стало известно, что одна из пострадавших умерла.

Здание известно как доходный дом Асвадурова, построено в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

Фото: Думская и Anna Pokas

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