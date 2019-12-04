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04.12.2019, 13:16

Сильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортаж

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Сильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортаж
Сильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортаж
Сильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортажСильный пожар в Одессе: огонь, спасатели, скорые - фоторепортаж

Площадь пожара на данный момент - около 2000 кв. м

В Одессе на ул. Троицкой, 26 продолжается пожар в памятнике архитектуры - доме 1914 года постройки, в котором, в частности, размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает Думская.

Площадь пожара ориентировочно составляет 2000 квадратных метров, эвакуировали 40 человек.  Продолжается ликвидация пожара.

По данным издания, есть угроза обрушения крыши, с четвертого этажа выпрыгнули четыре человека, позже стало известно, что одна из пострадавших умерла.

Здание известно как доходный дом Асвадурова, построено в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

Фото: Думская и Anna Pokas

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Теги: пожар в Одессе, одесса, пожар
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