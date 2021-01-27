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27.01.2021, 11:32

Одессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видео

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Одессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видео
Одессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видео
Одессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видеоОдессу накрыло снегом: в город не пускают грузовики, на дорогах пробки – фото, видео

Сегодня на Одессу обрушился снегопад: на дорогах образовались пробки, в город не пускают грузовой транспорт, на улицах падают ветки деревьев. Об этом сообщает местное издание Думская.

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Как отмечается, к 08:00 утра выпало пять-шесть сантиметров снега, сначала движение на дорогах было затруднено, а к 09:15 образовались пробки. Стоит почти весь центр города, заторы также возникли на Объездной дороге, Среднефонтанской, Краснова, Водопроводной, участках Фонтанской и Люстдорфской, а также других дорогах города.

По данным Думской, в городе падают ветки, не работают трамвайные маршруты №1, 10, 15, 17. Работа трамвая №5 возобновлена.

Мэрия ввела временный запрет на въезд в город грузового автотранспорта, пишет издание.

Пресс-служба облуправления патрульной полиции сообщила, что правоохранители контролируют движение тяжелого транспорта на дорогах Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган. Места для отстоев грузовиков находятся на заправках.

Как пишет Думская, снегопад в Одессе ожидается в течение всего дня, усугубляет ситуацию сильный ветер с порывами до 15-20 м/c.

  • Укргидрометцентр сообщал, что сегодня в большей части Украины ожидается около нуля градусов, а в некоторых областях будет идти мокрый снег.

Смотрите также: Непогода. На западную Украину обрушился снегопад: замело дороги – фото, видео

Фото, видео – Думская

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Теги: одесса, снег, деревья, снегопад, пробки, трамваи
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