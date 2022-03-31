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31.03.2022, 08:42

"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области

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"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области
"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области
"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области"Погибших часами не могут забрать с улиц". Фото пожаров после обстрелов Луганской области

В Северодонецке и Лисичанске в результате обстрелов российских оккупантов 30 и 31 марта огнем охватило школу, нефтехранилище и десятки домов. Пострадавших и погибших жителей Лисичанска часами невозможно было забрать с улиц, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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По словам главы области, без учета вчерашних утренних обстрелов в Лисичанске от огня россиян загорелись девять жилых домов, в Северодонецке – пять домов и школа, в Рубежном – один дом. Есть дома, которые были повреждены обстрелами, но не загорелись.

Также вчера вечером в Лисичанске произошло возгорания нефтяного хранилища в результате обстрелов оккупантов. Туда направлен усиленный наряд спасателей.

Гайдай отметил, что россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения, и если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя относительно безопасно по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта страдала от вражеской артиллерии и градов.

"Счет разрушенных домов шел на десятки. Как и пострадавших. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии", – написал Гайдай.

Вчера он сообщил, что в результате артиллерийского обстрела оккупантов девочка 2020 года рождения получила огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков. У ее брата 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения обеих стоп и обеих голеней. С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обеих нижних конечностей. 

Читайте также: Оккупанты безуспешно пытаются взять Луганскую область и срывают зло на мирных – глава ОГА

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Теги: война, Донбасс, пожар, северодонецк, лисичанск, рубежное
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