Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.02.2020, 14:05

Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи

1 / 10
Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи
Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи
Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежиПротест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи

Предприниматели ТЦ Барабашово вышли на бессрочную акцию против строительства дороги через рынок, чтобы защитить свои магазины от сноса

С ночи на 14 февраля у рынка ТЦ "Барабашово" в Харькове началась бессрочная акция протеста против строительства дороги через рынок: предприниматели установили противотанковые ежи из швеллера, натянули между ними цепи, растянули транспаранты и жгут костры. Об этом сообщает местное издание 057.ua.

Пресс-секретарь ТЦ Сергей Зайцев рассказал, что в последние дни на магазины начали расклеивать предписания о сносе. По его словам, их не вручают должным образом - и "выяснить, насколько это реальные предписания, невозможно".

Он добавил, что акция бессрочная – и предприниматели намерены протестовать, пока строительство через рынок не отменят.

Читайте также: "Свист не поможет". Кернес повздорил с бизнесменами: видео

В пресс-службе Харьковского горсовета журналистам 057.ua ответили, что акция – это чисто медицинская ситуация, которую должен комментировать специализированный врач.

Корреспондент LIGA.net несколько раз пытался связаться с пресс-службой горсовета, однако там трубку так и не взяли.  

  • 15 октября около 300 предпринимателей рынка "Барабашово" вышли под стены Харьковского горсовета на акцию против строительства дороги через территорию рынка. Тогда мэр города Геннадий Кернес заявил, что дорога будет построена в любом случае, после чего под крики "позор" и свист протестующих ушел на сессию горсовета, которая поддержала проект строительства.

Читайте также: Дело Кернеса рассмотрят еще раз: суд отменил решение о закрытии

Видео: Андрей Ильгов/Facebook

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: протест, Харьков, дорога, предприниматели, акция, рынок, геннадий кернес, барабашово, противотанковые ежи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Как китайцы "защищают" питомцев от коронавируса: яркие фото
Как китайцы "защищают" питомцев от коронавируса: яркие фото
Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом
Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом
В Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видео
В Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видео
Материалы по теме
"Свист не поможет". Кернес повздорил с бизнесменами: видео
Новости регионов "Свист не поможет". Кернес повздорил с бизнесменами: видео
В Харькове протестуют против партии Кернеса и Труханова: видео
Политика В Харькове протестуют против партии Кернеса и Труханова: видео
Популярное
фото/видео
Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи
Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи
Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео
Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео 11:52
Музыка. Билли Айлиш написала трек к новому фильму о Бонде - видео
Музыка. Билли Айлиш написала трек к новому фильму о Бонде - видео 11:32
Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео
Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео 11:07
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 