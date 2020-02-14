Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи

С ночи на 14 февраля у рынка ТЦ "Барабашово" в Харькове началась бессрочная акция протеста против строительства дороги через рынок: предприниматели установили противотанковые ежи из швеллера, натянули между ними цепи, растянули транспаранты и жгут костры. Об этом сообщает местное издание 057.ua.

Пресс-секретарь ТЦ Сергей Зайцев рассказал, что в последние дни на магазины начали расклеивать предписания о сносе. По его словам, их не вручают должным образом - и "выяснить, насколько это реальные предписания, невозможно".

Он добавил, что акция бессрочная – и предприниматели намерены протестовать, пока строительство через рынок не отменят.

Читайте также: "Свист не поможет". Кернес повздорил с бизнесменами: видео

В пресс-службе Харьковского горсовета журналистам 057.ua ответили, что акция – это чисто медицинская ситуация, которую должен комментировать специализированный врач.

Корреспондент LIGA.net несколько раз пытался связаться с пресс-службой горсовета, однако там трубку так и не взяли.

мэр города Геннадий Кернес заявил, что дорога будет построена в любом случае, после чего под крики "позор" и свист протестующих ушел на сессию горсовета, которая поддержала проект строительства. 15 октября около 300 предпринимателей рынка "Барабашово" вышли под стены Харьковского горсовета на акцию против строительства дороги через территорию рынка. Тогда

Читайте также: Дело Кернеса рассмотрят еще раз: суд отменил решение о закрытии

Видео: Андрей Ильгов/Facebook