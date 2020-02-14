Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи

С ночи на 14 февраля у рынка ТЦ "Барабашово" в Харькове началась бессрочная акция протеста против строительства дороги через рынок: предприниматели установили противотанковые ежи из швеллера, натянули между ними цепи, растянули транспаранты и жгут костры. Об этом сообщает местное издание 057.ua.
Пресс-секретарь ТЦ Сергей Зайцев рассказал, что в последние дни на магазины начали расклеивать предписания о сносе. По его словам, их не вручают должным образом - и "выяснить, насколько это реальные предписания, невозможно".
Он добавил, что акция бессрочная – и предприниматели намерены протестовать, пока строительство через рынок не отменят.
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В пресс-службе Харьковского горсовета журналистам 057.ua ответили, что акция – это чисто медицинская ситуация, которую должен комментировать специализированный врач.
Корреспондент LIGA.net несколько раз пытался связаться с пресс-службой горсовета, однако там трубку так и не взяли.
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Видео: Андрей Ильгов/Facebook