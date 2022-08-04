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04.08.2022, 08:31

Россия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фото

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Россия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фото
Россия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фото
Россия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фотоРоссия обстреляла Днепропетровскую область: повреждены десятки домов и зданий – фото

Армия России нанесла удары по Днепропетровской области, повреждены десятки домов и зданий. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, ночь была напряженной, с тревогами и обстрелами – под удар попали Никопольский и Криворожский районы. В частности оккупанты дважды обстреляли Никополь, по жилым кварталам выпущено 60 снарядов из РСЗО "Град".

Предварительно, обошлось без пострадавших. Один дом уничтожен, почти 50 повреждены, также зацепило около 30 хозяйственных сооружений. Были пожары в двух частных дворах, которые потушили спасатели.

Кроме того, повреждены 100 солнечных панелей, здания и техника трех предприятий. В Никополе перебито две линии электропередач – без света остались около 3000 горожан.

В Криворожском районе РФ ударила из РСЗО "Ураган" по Карповской и Широковской громадам. В Широком ранена 44-летняя женщина. Ей оказали помощь, она лечится дома.

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Теги: обстрел, кривой рог, днепропетровская область, РСЗО, Никополь, армия рф, войска россии
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