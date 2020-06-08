Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.06.2020, 13:13

Троица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортаж

1 / 8
Троица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортаж
Троица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортаж
Троица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортажТроица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортаж

На Троицу возле храмов местные жители не соблюдали социальную дистанцию, несмотря на карантин

В Одессе 7 июня, на Троицу, несмотря на меры предосторожности в связи с эпидемией COVID-19 большинство местных жителей при посещении храмов не надевали медицинские маски. Об этом сообщает Думская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Все храмы УПЦ МП открыты - кое-где стояли священники снаружи и святили водой зелень…Большинство горожан заходили в церкви без защитных масок", - отмечается в сообщении.

Возле храмов образовались небольшие базарчики: на Пушкинской и Преображенской торговали травами, камышом и разными букетиками из полевых цветов. Из продавцов только считанные люди были в масках.

"О социальной дистанции между прихожанами у лотков с товарами также говорить не приходится", - подчеркивается в сообщении.

Греко-католический храм святого апостола Андрея Первозванного на Гимназической улице был закрыт, лишь двери и окна украшены зелеными веточками. На доске объявлений — уведомления об онлайн-службах и предупреждение входить в храм в маске. 

  • 8 июня сообщалось, что в Одесской области заболели коронавирусом 1002 человек. 
  • В условиях адаптивного карантина базам отдыха в Украине позволят открываться с 10 июня 2020 года. 

Читайте также: Коронавирус. Больше всего заболели в Киеве и трех областях: карта

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: одесса, фото, храм, карантин, маски, троица, коронавирус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Броварах под Киевом произошла массовая перестрелка – фото и видео
В Броварах под Киевом произошла массовая перестрелка – фото и видео
В США вспыхнули беспорядки после убийства афроамериканца полицейским – фото
В США вспыхнули беспорядки после убийства афроамериканца полицейским – фото
В эпицентре коронавируса. Что происходит в Бразилии – рассказ местного жителя
В эпицентре коронавируса. Что происходит в Бразилии – рассказ местного жителя
Материалы по теме
Адаптивный карантин. В Минздраве объяснили, когда разрешат открыть базы отдыха
Общество Адаптивный карантин. В Минздраве объяснили, когда разрешат открыть базы отдыха
Коронавирус. Садовый просит Кабмин ослабить карантин во Львове
Новости регионов Коронавирус. Садовый просит Кабмин ослабить карантин во Львове
Популярное
фото/видео
Троица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортаж
Троица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортаж
Последовали примеру США. Протесты в Брюсселе переросли в беспорядки: видео
Последовали примеру США. Протесты в Брюсселе переросли в беспорядки: видео 07.06.20, 22:07
В Запорожье горела обувная фабрика: фото, видео
В Запорожье горела обувная фабрика: фото, видео 06.06.20, 18:55
Зеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фото
Зеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фото 06.06.20, 15:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 