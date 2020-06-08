Троица в Одессе. Без масок в храмах и никакой социальной дистанции: фоторепортаж

В Одессе 7 июня, на Троицу, несмотря на меры предосторожности в связи с эпидемией COVID-19 большинство местных жителей при посещении храмов не надевали медицинские маски. Об этом сообщает Думская.
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"Все храмы УПЦ МП открыты - кое-где стояли священники снаружи и святили водой зелень…Большинство горожан заходили в церкви без защитных масок", - отмечается в сообщении.
Возле храмов образовались небольшие базарчики: на Пушкинской и Преображенской торговали травами, камышом и разными букетиками из полевых цветов. Из продавцов только считанные люди были в масках.
"О социальной дистанции между прихожанами у лотков с товарами также говорить не приходится", - подчеркивается в сообщении.
Греко-католический храм святого апостола Андрея Первозванного на Гимназической улице был закрыт, лишь двери и окна украшены зелеными веточками. На доске объявлений — уведомления об онлайн-службах и предупреждение входить в храм в маске.
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