В Николаеве утром самопроизвольно поднялся разводной мост – фото, видео

Сегодня около 05:00 утра в Николаеве самопроизвольно поднялся разводной мост через реку Ингул; опустить его удалось примерно к 06:50. Об этом сообщает местное издание НикВести.

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В результате происшествия движение через мост было заблокировано. Микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный были отрезаны от центра города: жителям приходилось переходить на другой берег через понтонную переправу.

В издании отмечают, что мост является частью международного транспортного коридора - трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск - и стратегически важен для инфраструктуры Украины. Через него в частности в порты едут грузовые автомобили.

По данным источника, полиция перенаправляла движущиеся со стороны Новой Одессы фуры в объезд через село Зайчевское, а те же, которые ехали со стороны Одессы, останавливала на въезде в город и не пропускала.

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Отмечается, что "по счастливой случайности" никто не пострадал. На месте происшествия работали полицейские, чрезвычайными и специалисты эксплуатанта моста КП "ЭЛУ автодорог". Сейчас движение через мост уже восстановлено, пишет источник. Пробка "рассосалась" в течение 15 минут. Причины инцидента выясняются.

Это не первый подобный инцидент на Ингульском мосту, отмечают в издании. В 1990-х мост в самопроизвольно разведенную секцию моста на полному ходу врезался "Москвич". Тогда погибла пассажирка, а водитель - сильно пострадал.

Вчера на мосту образовалась пробка из-за ремонта дороги в дневное время.

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Фото - Andrey Dronov/Facebook и НикВести