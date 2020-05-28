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28.05.2020, 12:30

В Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фото

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В Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фото
В Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фото
В Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фотоВ Одессе прошел сильный ливень: затоплены несколько улиц – фото

В Одессе из-за сильного дождя затоплены несколько улиц. Движение на некоторых из них - ограничено

Сегодня, 28 мая, в Одессе прошел сильный ливень, в результате которого были затоплены несколько улиц. Об этом сообщает Думская.

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В горсовете сообщили, что с 6:00 утра до 9:00 выпало 18 мм осадков. По словам чиновников, канализация не забита, но ее пропускная способность не соответствует количеству осадков.

На Балковской (от Маловского до Краснослободской), Приморской (от Военного спуска до Пересыпского моста), Химической (от Грушевского до Столбовой) ограничено движение – улицы перекрыла полиция.

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На Космонавтов стоят троллейбусы из-за подтопления в районе Инглези. Затоплены также Французский бульвар и Среднефонтанская площадь. Стоит в пробках проспект Шевченко.

Работники коммунальных предприятий устраняют последствия непогоды, используется 32 единицы техники.

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Фото, видео - Думская

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Теги: затопление, одесса, дождь, ливень, балковская
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