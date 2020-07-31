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31.07.2020, 11:40

В центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фото

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В центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фото
В центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фото
В центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фотоВ центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фото

Пожар в торговых павильонах на улице Пастера произошел сегодня около 05:30

Сегодня утром в центральном районе Днепра произошел масштабный пожар, в результате разрушены пять торговых киосков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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Пожар в торговых павильонах на улице Пастера начался около 05:30. Горели пять металлических киосков с пищевой продукцией на общей площади 100 кв. м, отмечают в ГСЧС.

Чтобы погасить пламя, спасателям потребовалось около 40 минут. Пожар тушили 13 сотрудников ГСЧС. Погибших и пострадавших нет.

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Теги: пожар, огонь, спасатели, днепр, пламя
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