В центре Днепра вспыхнул пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов - фото

Сегодня утром в центральном районе Днепра произошел масштабный пожар, в результате разрушены пять торговых киосков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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Пожар в торговых павильонах на улице Пастера начался около 05:30. Горели пять металлических киосков с пищевой продукцией на общей площади 100 кв. м, отмечают в ГСЧС.

Чтобы погасить пламя, спасателям потребовалось около 40 минут. Пожар тушили 13 сотрудников ГСЧС. Погибших и пострадавших нет.