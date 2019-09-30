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30.09.2019, 16:58

В центре Мелитополя осквернили военное кладбище: фото

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В центре Мелитополя осквернили военное кладбище: фотоВ центре Мелитополя осквернили военное кладбище: фото
В центре Мелитополя осквернили военное кладбище: фотоВ центре Мелитополя осквернили военное кладбище: фото
В центре Мелитополя осквернили военное кладбище: фотоВ центре Мелитополя осквернили военное кладбище: фото

Полиция проводит проверку

В Мелитополе вандалы осквернили мраморную стену, расположенную на Братском кладбище в центре города. Информацию об этом корреспонденту LIGA.net подтвердили в местном отделении Нацполиции.

Правоохранители, по словам представителя полиции, проводят проверку по указанному инциденту. Данные о нем зарегистрировали в Едином журнале заявлений и сообщений.

Как сообщают местные СМИ, сам инцидент произошел накануне - в день празднования годовщины основания Мелитополя. Отмечается, что отдельные горожане позволили себе не только пить и есть на обелисках погибшим в годы Второй мировой войны солдат, но и оторвали буквы с памятной надписи. После этого буквы были переставлены так, чтобы в итоге получились матерные слова.

Уточняется, что данный акт вандализма произошел в самом центре города - именно там расположено военное кладбище. В полиции говорят, что решать вопрос об открытии уголовного дела будут после изучения всех обстоятельств происшедшего.

  • Ранее сообщалось, что неустановленные лица осквернили могилы воинов АТО на кладбище в Черниговской области.

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Теги: полиция, вандализм, мелитополь, кладбище
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