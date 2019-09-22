Неизвестные осквернили могилы воинов АТО на Черниговщине: видео

Неизвестные повредили надгробия воинов АТО на городском кладбище Мены в Черниговской области. Об этом сообщает местное издание Сусіди.City.

Вандалы в преддверии празднования дня города зарисовали белой краской лица погибших бойцов.

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Фото: Сусіди.City

Городской глава Геннадий Менаков обратился к местным жителям с просьбой помочь найти злоумышленников. За предоставление информации о вандалах он пообещал денежное вознаграждение.

Ранее вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Кировоградской области.

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